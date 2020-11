Börsenplätze ElringKlinger-Aktie:



Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol Deutschland: ZIL2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EGKLF) ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - das Unternehmen bietet für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und trägt so zu nachhaltiger Mobilität bei. Die Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten hat sich ElringKlinger frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt das Unternehmen seine Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Seine Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. (12.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol Deutschland: ZIL2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EGKLF) unter die Lupe.Der Autozulieferer ElringKlinger nehme trotz nun vorgelegter, wie erwartet schwacher Zahlen weiter Schwung auf. Die Ergebnisse seien angesichts der Coronakrise nicht so schwach gewesen, wie von Analysten befürchtet, die nun nach und nach ihre Kursziele anheben würden - aber zum großen Teil weiter zum Verkauf raten würden. Oddo sehe den fairen Kurs nun bei 5,50 Euro nach zuvor 4,50 Euro. Mutiger sei das Bankhaus Metzler, dass "steigende Rentabilität" im Q4 und Q1/2021 erwarte und ein Ziel von 12 Euro ausgebe.Gerade Anleger, die neue Trends wie Wasserstoff und Hot-Stocks lieben würden, würden der Aktie eine neue Chance geben. Denn selbst im kriselnden, klassischen Zulieferergeschäft gebe es Lichtblicke. So sei Anfang der Woche gemeldet worden, dass der im 2. Quartal 2020 noch stark eingebrochene Auftragseingang im 3. Quartal gegenüber dem Vorjahr sogar wieder um fünf Prozent auf 459 Millionen Euro gestiegen sei. Eine gewisse Unsicherheit bleibe: "Die Entwicklung des vierten Quartals und damit des restlichen Jahres kann sich nach wie vor nicht hinreichend verlässlich einschätzen lassen." ElringKlinger wolle sich 2020 "leicht besser" als die globale Automobilproduktion" entwickeln, die einen Umsatzeinbruch von knapp 20 Prozent verdauen müsse.Doch die Börse handle die Zukunft - und für diese habe sich ElringKlinger überraschend gut aufgestellt. Wie berichtet, sei ein Joint Venture zur Entwicklung und Großserienproduktion von Brennstoffzellenstacks gestartet worden. ElringKlinger bringe sein in 20 Jahren entwickeltes Brennstoffzellengeschäft ein und Plastic Omnium zusätzliche Kapazitäten zur Entwicklung, "um das Wachstum zu beschleunigen." Airbus an. ElringKlinger gebe die Technologie frei, erhalte dafür 2020 eine Kompensation im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich und dürfe künftig an Airbus liefern.Im Hintergrundgespräch erklärte uns ein Sprecher des Technologieunternehmens, dass kurioserweise gerade das Know-how bei Zylinderkopfdichtungen geholfen hat, eine besonders hohe Leistungsdichte zu erreichen, so Florian Söllner von "Der Aktionär" zur ElringKlinger-Aktie. (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link