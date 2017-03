ISIN ElringKlinger-Aktie:

ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (31.03.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) unter die Lupe.Verschiedene Zeitebenen miteinanderzuverknüpfen, würden die Analysten grundsätzlich für eine sehr sinnvolle Vorgehensweise halten. Ein nahezu lehrbuchmäßiges Beispiel für diese Methode gebe derzeit die ElringKlinger-Aktie ab. Die Analysten würden mit der Quartalsbetrachtung starten, wo der Ende 2016 ausgeprägte "Hammer" mit Blick auf den anstehenden Quartalsultimo nun gleichzeitig Teil eines klassischen "morning stars" sei. Beide Candlestickumkehrmuster würden dokumentieren, dass das Papier ein nachhaltiges Unterschreiten der Tiefpunkte von 2015 und 2011 (16,56 EUR bzw. 14,77 EUR) letztlich abgelehnt habe. Unterstützt werde diese Interpretation durch den Bruch des im Verlauf des Monats-RSI bestehenden Baissetrends sowie das frische Kaufsignal seitens des MACD in diesem Zeitfenster. Letzteres entstehe auf einem ähnlich niedrigen Level wie das Pendant aus dem Jahr 2009 und besitze deshalb eine besondere Relevanz.Zu guter Letzt liege im Tageschart eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Diverse Zeithorizonte würden also derzeit "Hand in Hand" gehen. Aus der erfolgreichen Umkehrformation in der untergeordneten Zeitebene ergebe sich ein Anschlusspotenzial von knapp 5 EUR, so dass das Tief vom Oktober 2014 bei 21,50 EUR perspektivisch wieder auf die Agenda rücke. Als Stopp bietet sich das oben genannte 2015er-Tief an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 31.03.2017)Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:18,485 EUR +0,46% (31.03.2017, 09:10)Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:18,279 EUR +0,27% (31.03.2017, 09:26)