Tradegate-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:

30,50 EUR +5,54% (11.11.2019, 15:18)



ISIN Elmos Semiconductor-Aktie:

DE0005677108



WKN Elmos Semiconductor-Aktie:

567710



Ticker-Symbol Elmos Semiconductor-Aktie:

ELG



Kurzprofil Elmos Semiconductor AG:



Die Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) ist ein Entwickler und Hersteller von Systemlösungen auf Halbleiterbasis. Das Dortmunder Unternehmen bietet seinen Kunden immer das Produkt an, welches für seine Aufgaben die richtige Lösung ist. Ob es ein für seine Bedürfnisse maßgeschneiderter Chip (ASIC) ist, ein innerhalb kurzer Zeit einsetzbares Standardprodukt (ASSP) oder ein komplettes Mikrosystem, als Symbiose aus Sensor und Auswerteelektronik.



Die Kernkompetenz der Elmos ist die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Mixed-Signal-Halbleitern. Mixed-Signal-Halbleiter stellen die Intelligenz in einem elektronischen System dar. Unter anderem werten unsere Bausteine Sensordaten aus und wandeln diese analogen Daten in digitale Werte um. Erst dadurch lassen sich die Sensordaten exakt analysieren und erfassen. Bezogen auf ein Automobil bedeutet dies, dass überall dort, wo ausgewertet und geschaltet wird, ein Mixed-Signal-Chip sinnvoll ist. So kann ein integrierter Sensor beispielsweise die Drehrate, die Beschleunigung, den Neigungswinkel, den Druck oder sogar Licht detektieren und auswerten. Auch in Industrie- und Konsumgüteranwendungen finden sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise in Bewegungsmeldern, Gesten- und Bewegungserkennungen, Rauchmeldern oder Produkten mit elektrischen Motoren.



Ergänzt wird das Produktportfolio durch MEMS. Hierbei handelt es sich bei Elmos überwiegend um hochpräzise Mikrosysteme, vorwiegend Drucksensoren in Silizium, die die Tochtergesellschaft Silicon Microstructures (SMI) in Milpitas/USA, entwickelt, produziert und vertreibt. (11.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) unter die Lupe.Dank des innovativen Produktportfolios und zahlreicher Wachstumstreiber zeige sich der Halbleiterproduzent Elmos Semiconductor weiter unbeeindruckt von den deutlich schwieriger gewordenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Im dritten Quartal habe das Unternehmen den Umsatz um beachtliche 8,1% auf 75 Mio. Euro steigern können. Das operative EBIT habe sich zwar um 21,7% auf 11 Mio. Euro reduziert. Das spiegele aber nur eine Normalisierung des Margenniveaus auf 14,7% gegenüber dem außergewöhnlich starken Vorjahresniveau (20,2%) wider, zumal Elmos die ohnehin schon hohen F&E-Aufwendungen weiter hochgefahren habe (+30,3% auf 12,0 Mio. Euro) und damit die Basis für eine Fortsetzung des Expansionskurses lege.Das berichtete EBIT habe sich sogar auf 72,9 Mio. Euro vervielfacht, da das Unternehmen den Geschäftsbereich Mikromechanik verkaufe und damit einen sonstigen betrieblichen Ertrag in Höhe von 61,9 Mio. Euro erzielt habe. Damit verfüge das Unternehmen nun über eine prall gefüllte Kasse, um mögliche Schwächen der Wettbewerber opportunistisch zu nutzen.Die Elmos Semiconductor-Aktie strebt zu Recht wieder in Richtung der Mehrjahreshöchststände und bleibt eine gute Halteposition, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Die Experten sähen das Kursziel bei 30,00 Euro. (Ausgabe 44 vom 09.11.2019)Börsenplätze Elmos Semiconductor-Aktie:Xetra-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:30,55 EUR +5,53% (11.11.2019, 15:19)