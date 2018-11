Stuttgart-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

99,68 EUR +1,30% (27.11.2018, 11:00)



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

99,52 EUR +0,35% (27.11.2018, 13:00)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

112,21 USD -0,15% (27.11.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol NYSE Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (27.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Analyst Andrew Baum von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse bringt Andrew Baum, Analyst bei der Citigroup, in Bezug auf die Aktien des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) nur noch eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Die aktuelle Bewertung der Aktien von Eli Lilly and Company reflektiere nach einer Outperformance gegenüber dem Sektor die Wachstumsperspektiven in angemessener Weise, so die Citigroup-Analysten.Der Titel notiere nun in der Nähe des Barwertes. Die Prognosen hinsichtlich der sich am Markt befindlichen Produkte, der Pipeline und Portfolio-Restrukturierung seien nun zunehmend eingepreist. Analyst Andrew hält es daher für schwierig kurzfristig deutliches Aufwärtspotenzial zu generieren.In ihrer Eli Lilly-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel von "buy" auf "neutral" zurück, heben aber das Kursziel von 96,00 auf 115,00 USD an.Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: