Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (28.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Electronic Arts (EA) habe im letzten Quartal kein neues Spiel veröffentlicht, trotzdem habe die Aktie im April 20 Prozent dazugewonnen. Das liege an den kostenpflichtigen Zusatzinhalten für bereits erhältliche Games und dem starken Videospielmarkt: Im März seien 65 Prozent mehr Konsolen verkauft worden als im Vorjahreszeitraum. Das Comeback der Aktie komme passend vor den Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/2020 am 5. Mai.Selbst von den sieben Jahre alten Playstation 4- und Xbox-One-Geräten hätten sich im März jeweils 25 Prozent mehr als im Vorjahr verkauft. Insbesondere die Fußballsimulation FIFA würden die Leute online auf der Playstation spielen. Durch kostenpflichtige Erweiterungen und Online-Abos für seine Spiele habe EA im Q3 677 Millionen Dollar umgesetzt.Auf diese zusätzlichen Spiel-Angebote würden die Leute in Heimquarantäne immer mehr zurückgreifen. Speziell die Online-Turniere in FIFA 20 würden für einen Umsatzanstieg sorgen. Aktuell würden sogar Profi-Fußballer im Internet mitspielen. Auch diese Partien würden Spieler auf Twitch oder YouTube streamen, die dafür Spenden von ihren Zuschauern bekämen. Mit diesem Geld würden zusätzliche Spielinhalte für mehr Spannung im Stream gekauft.Der Konzern rechne für das Geschäftsjahr 2019/2020 mit 5,47 Milliarden Dollar Jahresumsatz (1,35 Milliarden kämen aus dem vierten Quartal). Die Analysten würden für denselben Zeitraum im Schnitt einen Gewinn pro Aktie von 3,76 (0,73 Dollar im vierten Quartal) erwarten - 2019 seien es 3,33 Dollar gewesen.Diese soliden Onlineumsätze würden den Cashbestand von über drei Milliarden Dollar stärken. Deshalb und wegen des Comebacks der Aktie (2020er KGV von 30 vs. Activision Blizzard 2020er KGV von 34 und Take-Two 2020er KGV von 46) ist Electronic Arts wieder eine Empfehlung des "Aktionär", so Thobias Quaß. Das Ziel laute 128,00 Euro. (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link