Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (06.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) unter die Lupe.Immer mehr Spiele auf PC und Konsole würden heutzutage in die Kategorie "Free-to-Play" zählen. Ein Trend, der sich wohl kaum wieder rückgängig machen lasse. Für Spieleentwickler wie Electronic Arts berge dieses Modell ein großes Problem - man habe aber möglicherweise auch eine Lösung parat.Umsätze mit den kostenlos spielbaren Titeln würden hauptsächlich über Ingame-Käufe wie Lootboxen erzielt. Diese Art der Monetarisierung stehe aufgrund ihrer Ähnlichkeit zum Glücksspiel jedoch massiv in der Kritik. Würden weitere Gesetzgeber aktiv (Belgien und die Niederlande hätten bereits vorgelegt) könnten rund 75 Prozent der Erlöse von EA im Feuer stehen.Der US-Konzern sei daher auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die Spiele zu Geld zu machen, und könnte zusammen mit der Tencent-Beteiligung Hi-Rez eine solche gefunden haben. Denn beide Spieleentwickler seien die ersten Partner einer "In-Game-Advertising-Platform", die Videowerbung innerhalb von Videospielen schaltet.Die Plattform namens "PlayerWON" sei bereits innerhalb des Hi-Rez-Spieles "Smite" getestet worden und solle bis zum Ende des Jahres in zwölf weiteren Spielen zum Einsatz kommen. Laut einem Sprecher von EA gebe es jedoch aktuell keine Absichten, Konsolenspiele mit TV-ähnlicher Werbung zu unterfüttern.Ein mögliches Lootbox-Verbot sei das große Risiko für EA - und gleichzeitig dürfte die Einführung von Ingame-Werbung auf Kritik der Spielerschaft stoßen. Ob alleine die Stärkung des Mobile-Bereichs ausreiche, um die Erlösquellen zu diversifizieren, bleibe jedoch fraglich."Der Aktionär" wird die Entscheidungen und Entwicklungen von EA in diesem Bereich weiterverfolgen. Anlegern wird angesichts der fairen Bewertung, der positiven Entwicklung von Umsatz oder Gewinn sowie dem jüngsten Aufwärtstrend im Chart geraten, die Gewinne laufen zu lassen, so Benedikt Kaufmann. Der Stopp sollte allerdings eng bei 106 Euro gezogen werden. (Analyse vom 06.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link