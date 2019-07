Frankfurt-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

5,55 Euro +0,91% (09.07.2019, 12:41)



Tradegate-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

5,51 Euro -0,43% (09.07.2019, 14:59)



TSE-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

8,14 CAD -0,73% (08.07.2019)



ISIN Eldorado Gold-Aktie:

CA2849021035



WKN Eldorado Gold-Aktie:

892560



Ticker Symbol Eldorado Gold-Aktie Deutschland:

ELO



TSE-Ticker-Symbol Eldorado Gold-Aktie:

ELD



Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, TSE-Ticker-Symbol: ELD) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. (09.07.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold -Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Carey MacRury von Canaccord Genuity die Aktien des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, TSE-Ticker-Symbol: ELD) weiterhin zu halten.Nea Demkratia sei aus den Parlamentswahlen in Griechenland als Sieger hervorgegangen. Im Hinblick auf eine mögliche Genehmigung zum Neustart des Skouries-Projekts könnte dies eine positive Nachricht sein.Die Analysten von Canaccord Genuity weisen auf die Chancen für beträchtliches Neubewertungspotenzial im Falle der Erteilung von Genehmigungen hin. Allerdings werde sich Eldorado Gold Inc. vermutlich um eine Finanzierung für einen Neustart bemühen müssen.Solange aber noch keine Klarheit hinsichtlich der Positionierung der neuen griechischen Regierung herrsche, sollte weiterhin Zurückhaltung geübt werden, so der Analyst Carey MacRury.