Der nächstfolgende Kontrakt an der Börse in Singapur habe im Jahresverlauf mehr als 60 Prozent auf 155 US-Dollar je Tonne zugelegt - vom Februartief aus hätten sich die Preise gar verdoppelt. In den ersten beiden Wochen 2021 sei Eisenerz erneut durchgestartet. Mit mehr als 171 US-Dollar je Tonne seien am Freitag neue Zehn-Jahres-Hochs erzielt worden. Zwar exportiere Brasilien nach Produktionsunterbrechungen Mitte vergangenen Jahres wieder große Mengen Eisenerz. Der Hunger Chinas auf das Metall sei jedoch größer. Das Reich der Mitte habe im vergangenen Jahr 1,17 Milliarden Tonnen und somit 9,5 Prozent mehr als 2019 importiert. Einerseits spreche eine potenzielle Aufstockung der gesunkenen Lagerbestände in Chinas Häfen vor den Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr ebenso für weiteres Preispotenzial wie die Konjunktur- und Fiskalpakete in Europa und den USA, die auch dort für steigende Nachfrage nach Eisenerz und Stahl sorgen könnten. Jeder Produzent von Eisenerz dürfte allerdings versucht haben, bei dem derzeitigen Preisniveau so viel wie möglich zu produzieren, weshalb das Angebotsdefizit im Jahresverlauf schrumpfen und die Preise unter Druck geraten könnten. (18.01.2021/ac/a/m)



