- Die Geldpolitik der Notenbanken bleibe ultraexpansiv.

- Die Fiskalpolitik bleibe ultraexpansiv.

- Die Folgewirken der Corona-Pandemie müssten unverändert bewältigt werden.



Auf Ebene der Vermögensallokation seien daher keine weitreichenden Veränderungen aus dem Wahlergebnis zu erwarten. Lediglich innerhalb der Assetklassen könnten Effekte auftreten: Der den Demoskopen nach aktuell wahrscheinlichere Fall einer Biden-Präsidentschaft würde unterstützend auf Branchen wirken, die von den in Aussicht gestellten "Green Deal" Infrastrukturprogrammen profitieren könnten. Dazu würden insbesondere auch Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien zählen, für deren Ausbau in den USA sicherlich noch mehr Potenzial bestehe als beispielsweise in Europa. Der weithin vermutete negative Einfluss einer möglichen Biden-Präsidentschaft auf die Technologiebranche scheine indes nicht so eindeutig wie oft angenommen: Ideologisch stünden viele Unternehmen aus dem Silicon Valley den Demokraten sehr nahe und würden deren Wahlkampf mit erheblichen Summen unterstützen.



Die strengere Regulierung durch eine demokratische Administration sei daher kein Automatismus. Risiken für den Sektor würden sich nach Einschätzung der Experten ganz unabhängig vom Wahlausgang aufbauen aus hohen Bewertungen, höherer Besteuerung und innovativerem Wettbewerb.



Generell könnte eine Rücknahme der weitreichenden Deregulierungsmaßnahmen der Trump-Administration vor allem kleineren und mittleren Unternehmen überproportional schaden. Sie würden auch stärker unter möglichen Steuererhöhungen leiden, weil sie im Vergleich zu globalen Großkonzernen über weniger Gestaltungs- und Vermeidungsmöglichkeiten verfügen würden.



Gelänge es den Demokraten mit einem "Clean Sweep" neben dem Weißen Haus die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat zu erringen, würden die Rentenmärkte vermutlich kurzzeitig unter Druck geraten, denn es sei anzunehmen, dass in diesem Fall noch umfangreichere Fiskalpakete beschlossen würden, als in der aktuellen Konstellation. Ein möglicher Abverkauf am langen Ende wäre nach Vermutung der Experten aber nur von kurzer Dauer, weil die Notenbank deutlich höhere Zinsen nicht tolerieren und sich mit entsprechenden Ankäufen ("Yield Curve Control") dieser politisch unerwünschten Entwicklung entgegenstellen würde. (12.10.2020/ac/a/m)





