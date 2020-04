Die Stärke des US-Dollar an den Devisenmärkten habe an den volkswirtschaftlichen US-Daten gemessen keinen fundamentalen Hintergrund. Die amerikanische Konjunktur verlaufe nicht wirklich besser als in anderen wichtigen Regionen. Die US-Investmentbank J.P. Morgan halte einen Rückgang des US-BIP im 2Q/2020 um 25% für möglich. Der Unterschied in den Inflationsraten zeige für die USA keinen Vorteil. Handels- und Leistungsbilanz mit dem Rest der Welt würden dagegen hohe US-Defizite ausweisen. Die Amerikaner würden gewissermaßen über ihre Verhältnisse leben. Die Defizite würden durch eine immer höhere Verschuldung finanziert.



So sei die Netto-Investment Position der USA gegenüber dem Ausland mit USD 11 Billionen im Minus, die weltweit höchste Verschuldung. Auch die Staatsverschuldung der USA liege mit USD 23,6 Billionen wegen der ständig hohen und sogar steigenden Haushaltsdefizite auf weltweitem und historischem Höchststand. Die Staatsverschuldung in Prozent des BIP sei auf 108,95% gestiegen. Ein sonderlicher Zinsvorteil der US-Valuta gegenüber dem Euro könne auch nicht als Argument für die Dollarstärke aufgeführt werden. Bei einer Normalisierung der Verhältnisse dürfte der Euro gegenüber dem Dollar aus fundamentaler Sicht in Richtung 1,20 steigen. Wie könne man sich gegen solche Währungsturbulenzen schützen?



Diese Frage würden die Devisenmärkte mit einer Verteuerung des Goldes beantworten. Die Rolle des Goldes als Währung habe der ehemalige Präsident der US-Notenbank Alan Greenspan in einem Interview betont: "Remember what we're looking at. Gold is a currency. It is still, by all evidence, the premier currency. No fiat currency, including the dollar, can match it." Der Unterschied zwischen Gold als Devise und dem absurd ausgeweiteten Papiergeld könnte die Nachfrage von Goldinvestoren, die Schutz vor Abwertungen suchen würden, noch erhöhen. So zeige die Statistik des World Gold Center (WGC) für ETF ein hohes Kaufinteresse. Vor allem private Anleger würden suchen sich vor Turbulenzen und globalen Risiken zu schützen.



Bemerkenswert stabil, so der WGC, bleibe vermutlich die Nachfrage der Zentralbanken in 2020. Sie hätten ihren Goldbestand in ihren Devisenreserven in 2019 um 650 t weiter aufgestockt, um diese Reserven zu diversifizieren und nicht von Abwertungen betroffen zu werden. Das zehnte Jahr in Folge hätten sie zugekauft und würden jetzt 34.700 t halten. Mit den kontinuierlichen Zukäufen der Zentralbanken stelle sich die Frage: Würden sie sich bereits auf eine Änderung der Rolle des Goldes im Weltwährungssystem vorbereiten?



Wirtschafts- und Börsenkrisen seien noch nicht vorüber. Sie hätten erst angefangen. Die absurden Fehlentwicklungen als Folge der ultra-expansiven Geldpolitik und der unverantwortlichen Verschuldung müssten erst noch abgebaut werden. Der Goldpreis befinde sich in einem Aufwärtstrend. Keine andere Währung biete sich für Investoren gegenwärtig als sonderlich attraktiv an. Von der Volatilität der Preise sollten sich Anleger nicht irritieren lassen. Sie würden Kaufgelegenheiten bieten, Bestände in Edelmetallen aufstocken. Nach Gold werde auch Silber interessant. (02.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein solch starker Auftrieb des Dollarkurses an den Devisenmärkten durch die weltweite Ausbreitung von COVID-19 war in solch kurzer Zeit kaum erwartet worden, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Hier komme der Ruf des USD als Krisenwährung und "sicherer Hafen" für die internationale Liquidität zum Tragen. Wenn man den handelsgewichteten Dollarkurs TWEX näher untersuche, stelle sich heraus, dass er eigentlich nur gegenüber den Währungen der Schwellen- und Entwicklungsländer sowie Rohstoffwährungen fest notiere. Dagegen hätten sich die Kurse zwischen dem USD, dem Euro, dem Japanischen Yen und Schweizer Franken kaum verändert. Unter der USD-Verteuerung hätten also die in Dollar hoch verschuldeten Schwellenländer am meisten zu leiden. Der teilweise Ausgleich dieser Kredite führe zu einer Nachfrage nach der US-Valuta.Für die Devisenmärkte seien die Auswirkungen auf die Binnenkonjunktur von großer Bedeutung. Der Sachverständigenrat erwarte in Deutschland einen Wachstumseinbruch in 2020 um -2,8% bis -5,4%. In 2021 könnte es dann wieder eine kräftige Erholung geben. Von der Pandemie seien alle Länder gleich betroffen, nur sei zu befürchten, dass die Schwellen- und Entwicklungsländer in ihrem Konjunkturverlauf durch die Dollar-Verschuldung härter leiden würden. Inzwischen hätten sich die USA zu einem Epizentrum der Pandemie entwickelt. Alle Welt warte auf die Entdeckung eines Gegenmittels. Wann dies gefunden werde, stehe in den Sternen. Schon jetzt aber müsse mit Nachwirkungen und Nebeneffekten gerechnet werden. An den Börsen sei deshalb noch kein Ende der Krise abzusehen.