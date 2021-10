Eine Zulassung wäre jedoch in jedem Fall eine gute Nachricht für die digitale Leitwährung. Über SEC-genehmige ETFs könnten auch Marktteilnehmer an der Kursentwicklung der Digitalwährung partizipieren, die bislang nicht direkt investieren könnten oder wollten. Zudem wäre es für die junge Assetklasse ein weiterer, wichtiger Schritt in Richtung Finanz-Mainstream.



Nach dem Kurssprung vom Freitag konsolidiere der Bitcoin am Montag auf hohem Niveau. Die Aussichten auf eine Fortsetzung oder gar Beschleunigung der Aufwärtsbewegung stünden nun gut. Investierte Anleger könnten dabeibleiben und Neueinsteiger könnten zugreifen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Freitag hat der Bitcoin seine Kletterpartie am Wochenende mit gedrosseltem Tempo fortgesetzt und dabei zeitweise wieder die 50.000-USD-Marke ins Visier genommen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein wichtiges Ereignis könnte schon bald den Ausschlag für eine erneute Beschleunigung der Rallye geben / womöglich noch in diesem Monat.Das Thema Bitcoin-ETFs habe das Zeug, zur unendlichen Geschichte zu werden. In den letzten Jahren habe es etliche Zulassungsanträge gegeben, die aber allesamt zurückgezogen oder von der US-Börsenaufsicht SEC abgeblockt worden seien. Nachdem deren neuer Chef, Gary Gensler, zuletzt unter bestimmten Voraussetzungen seine Unterstützung für derartige Produkte signalisiert habe, könnte es nun aber ganz schnell gehen.Eric Balchunas, ETF-Experte bei Bloomberg, sehe gute Chancen, dass die US-Börsenaufsicht schon bald grünes Licht gebe. Die SEC habe die Entscheidung über einen Bitcoin-ETF lange vor sich hergeschoben, doch das habe sich auf physisch hinterlegte Produkte bezogen, habe er auf Twitter geschrieben. ETFs auf Bitcoin-Futures sehe er dagegen auf einem guten Weg: Die Chance auf eine Genehmigung noch im Oktober beziffere er auf 75%.Alleine die Spekulationen rund um die Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA hätten in der Vergangenheit für Kursgewinne bei der Digitalwährung gesorgt. Dieser Effekt habe zuletzt allerdings etwas nachgelassen. Zudem werde aktuell diskutiert, inwieweit Produkte auf den Bitcoin-Future als Basiswert andere Auswirkungen auf den Bitcoin-Sport-Preis hätten als physisch hinterlegte ETFs.