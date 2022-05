Der diesjährige Absturz möge so manchen an das Platzen der Dotcom-Blase in den frühen 2000er Jahren erinnern. Zwar falle der NASDAQ nicht so schnell wie damals, aber das Ausmaß sei ähnlich und die Tendenz sei sogar noch deutlicher. Damals habe der Index in den ersten drei Monaten etwa ein Drittel seiner Kapitalisierung verloren, habe sich dann aber wieder erholt. Anfang September habe er, wie in einigen Wochen im Juli und August 2000, nur noch 17% von seinem Allzeittief entfernt gelegen. Den damaligen Tiefststand habe der Index im Oktober 2002 mit 1.114 Zählern erreicht.



Interessant sei in dieser Hinsicht ein Blick auf den aktuellen Anstieg der Leerverkäufe: Nach Angaben von Goldman Sachs sei das Volumen der Leerverkäufe in den ersten Wochen seit Jahresbeginn das höchste seit zehn Jahren gewesen - Hedgefonds hätten ihre Short-Positionen seit Anfang November 2021 wöchentlich aufgestockt. Ähnliches sei vor dem Platzen der Dotcom-Blase geschehen.



Auch ein Blick auf die IPO-Zahlen sei interessant, denn laut Deallogic habe es 2020 in den USA 454 Börsengänge (einschließlich SPACs) im Wert von 167 Milliarden US-Dollar gegeben. Der bisherige Rekord sei im Jahr 1999 aufgestellt worden, als 547 Unternehmen ihre Aktien im Wert von 108 Milliarden US-Dollar an die Börse gebracht hätten - eine weitere Parallele. "Aktuell gibt es viele Faktoren, die den Technologieaktienmarkt nach unten ziehen und an den Dotcom-Crash der 2000er Jahre erinnern: Inflation, die flache Renditekurve, das künstliche Wachstum in einem fallenden Markt. Doch der wesentliche Unterschied zu damals ist, dass die Federal Reserve bereits im Prozess war, die Geldpolitik zu straffen, während sie jetzt gerade erst damit begonnen hat", erkläre Strauss-Frank.



Weil die Inflation den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht habe, habe die Federal Reserve bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Leitzinserhöhung vorgenommen und werde bald ihre neun Billionen Dollar schwere Bilanz reduzieren, um zu versuchen, die Preise wieder unter Kontrolle zu bringen. Solche Maßnahmen würden in der Regel die Wall Street beunruhigen, da die Anleger befürchten würden, dass die Kreditaufnahme für Unternehmen und Haushalte dadurch teurer werde, was das Wirtschaftswachstum bremsen könne Dies würden die Beamten der FED jedoch zu vermeiden versuchen. Ihr Ansatz bestehe darin, die Zinssätze bis Ende 2022 auf über 2% zu erhöhen, ohne die Märkte dabei zu beunruhigen.



"Man könnte argumentieren, dass die FED dies schon früher hätte tun sollen", so Strauss-Frank, "aber sie hatte keine andere Wahl, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren und die Inflation unter Kontrolle zu bringen." Dennoch betone die Finanzexpertin, dass der rasche Anstieg der Zinssätze die Anleger gezwungen habe, zu überdenken, ob Aktien, die in einem Umfeld mit niedrigen Zinssätzen floriert hätten, auch in einer Welt mit höheren Zinssätzen weiterhin erfolgreich sein könnten. Die Ungewissheit und die vielen Fragezeichen seien ein Grund dafür, dass die Anleger weniger Risiken bei Technologieunternehmen eingehen würden, die bei höheren Zinsen und teureren Krediten tendenziell schlechter abschneiden würden.



Nach einer solch massiven Korrektur auf dem Technologiemarkt sei es keine gute Idee, übereilt stürzenden Aktien zu kaufen und in das fallende Messer zu greifen. "Investoren sollten sich vorsichtig umsehen und sich bei Verlust machenden Unternehmen zurückhalten. Es lohnt sich, einen genauen Blick auf die Unternehmenszahlen zu werfen: Eigenkapitalrendite, Gewinn pro Aktie, Kurs/Buchwert Verhältnis, Dividendenausschüttungen, Umsatz- und Nettogewinnwachstum, Brutto-Cashflow", erläutere Strauss-Frank. "Ein guter Zeitpunkt für einen umfassenden Kauf wird wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte sein, wenn die Inflationsängste allmählich nachlassen sollten und die erzwungenen Ausverkäufe vorbei sind", so die Anlageberaterin. (23.05.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Zählte der Technologie-Sektor im vergangenen Jahr noch zu den absoluten Gewinnern an der Börse, macht sich nun Ernüchterung unter den Anlegern breit, so Shanna Strauss-Frank, Deputy Sales Director bei der Investmentgesellschaft Freedom Finance.Big Tech habe 2022 über das erste Quartal etwa sechs Billionen Dollar an Wert verloren, da viele der weltweit größten Unternehmen immer noch unter den Auswirkungen der nicht erfüllten Gewinnerwartungen leiden würden. Peloton (ISIN US70614W1009/ WKN A2PR0M), eines der beliebtesten Unternehmen in den frühen Tagen der Pandemie, habe letzte Woche bekannt gegeben, dass es in den ersten drei Monaten des Jahres einen Verlust von 757 Millionen Dollar eingefahren habe, deutlich mehr als von Analysten vorhergesagt. Die Aktien hätten dementsprechend bis Dienstagmittag um 13% nachgegeben, sodass der Marktwert der Connected-Fitness-Marke bei etwa vier Milliarden Dollar liege, mehr als 90% unter dem Höchststand von 47 Milliarden Dollar Anfang 2021.Die Aktie eines weiteren Pandemie-Lieblings, Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484), sei von ihrem Rekordhoch im November um etwa 75% gefallen, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal 200.000 Abonnenten verloren habe und für das zweite Quartal aufgrund der wachsenden Konkurrenz mit weiteren Verlusten von mehr als zwei Millionen gerechnet werde. "Diese Ertragseinbußen sind vielleicht die größten Anzeichen dafür, dass die Pandemieblase geplatzt ist, da immer mehr Verbraucher ihre Kaufgewohnheiten von digitalen Online-Erlebnissen auf reale Erfahrungen verlagern", erkläre Shanna Strauss-Frank.Während die Anleger diese Risiken abwägen würden, zweifele die Wall Street scheinbar bereits an der Fähigkeit von Big Tech, jene Dynamik aufrechtzuerhalten, die erforderlich sei, um die hohen Bewertungen zu rechtfertigen, die durch die beispiellose Nachfrage nach neuen Technologien durch die Pandemie ausgelöst worden seien. "Doch der Ausverkauf ist auch irrational und zu weit gegangen, da die Notwendigkeit vieler Technologieprodukte weiterhin gegeben ist", meine Strauss-Frank. Denn die Nachfrage nach Cloud Services, Cybersicherheit und anderen Online-Diensten auf Unternehmensseite sei weiterhin hoch, so die Finanzexpertin weiter.