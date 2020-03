Bonn (www.aktiencheck.de) - Neue Daten aus China zeigen, wie hart das Land von der Corona-Pandemie tatsächlich getroffen wurde, so die Analysten von Postbank Research.



Die Industrieproduktion sei im Januar und Februar um 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen. Besonders schwer erwischt habe es die Automobilbranche, hier sei der Output sage und schreibe um 45,8 Prozent eingebrochen. Aber auch andere Sektoren wie die Zementhersteller, die unter dem Stillstand der Bauaktivitäten zu leiden gehabt hätten, hätten herbe Rückschläge verzeichnet. Auf der Nachfrageseite habe es in China zu Jahresbeginn nicht viel besser ausgesehen. Die Einzelhandelsumsätze hätten in den ersten beiden Monaten im Vorjahresvergleich um 20,5 Prozent nachgegeben. Auch hier habe die Autobranche besonders negativ herausgestochen. Der Rückgang der Bruttoanlageinvestitionen um 26,4 Prozent im Januar/Februar sei ein weiterer Beleg dafür, dass die Pandemie die chinesische Wirtschaft mit voller Wucht und in der gesamten Breite getroffen habe. Die stark rückläufigen Infektionsraten sowie die Erholung einzelner Aktivitätsindices, wie z.B. der Kohleverbrauch von Kraftwerken, würden auf eine Erholung der Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze im März hindeuten.



Die Deutsche Bank erwarte dennoch, dass die Wirtschaftsleistung in China im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum insgesamt um 5 Prozent eingebrochen sei. Der Renminbi sei gestern zum Euro zunächst unter Druck gekommen, habe sich im weiteren Tagesverlauf aber wieder erholen können. (17.03.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.