Eine Unterbrechung des Geldflusses sei die vielleicht effektivste Maßnahme, um diesem Übel den Kampf anzusagen. Doch der Finanzdienstleistungssektor werde nur von verhältnismäßig wenigen Menschen als mitverantwortlich für die Bekämpfung moderner Sklaverei betrachtet, und die Branche selbst messe dem Thema keine wesentliche Bedeutung bei.



Finanzinstitute würden Kredite an Unternehmen vergeben, die moderne Sklaverei möglich machen würden, und in sie investieren. Viele Banken würden trotz allem nicht auf dubiose Bargeldgeschäfte in einer Autowaschanlage oder einem Nagelstudio achten, die auf Ausbeutung hindeuten könnten. In der Regel würden sie auch keine tiefergehenden Recherchen im Hinblick auf die Lieferkette oder Auslandstätigkeiten eines Unternehmens durchführen, um Einzelheiten über die Beschaffung von Grundstoffen wie zum Beispiel Kakao aus Westafrika oder Elektronikbauteilen aus Südostasien herauszufinden - Produkte, bei denen das Risiko von ausbeuterischen Herstellungspraktiken und Zwangsarbeit hoch sei.



Finanzunternehmen könnten es sich jedoch nicht leisten, die Augen vor der Realität zu verschließen. In einen Skandal im Zusammenhang mit Ausbeutung und Zwangsarbeit verwickelt zu werden, könne dem Ruf einer Marke ernsten Schaden zufügen - das gelte auch für Finanzunternehmen. So habe die australische Großbank Westpac im Jahr 2020 eine saftige Geldstrafe in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar gezahlt. Ihr sei vorgeworfen worden, 250 Kunden bei der Geldwäsche unterstützt und sich damit indirekt an der Ausbeutung von Kindern beteiligt zu haben.



Finanzunternehmen sollten nicht auf Maßnahmen der Regulierungsbehörden warten. Nach Ansicht der Experten empfehle es sich stattdessen, interne Systeme für die Meldung von Problemen in Verbindung mit moderner Sklaverei einzurichten. Bestehende Screening-Systeme zur Geldwäschebekämpfung würden sich um Indikatoren zur Feststellung verdächtiger Aktivitäten erweitern lassen, die auf mögliche Verstöße von Kunden gegen Arbeitsgesetze und Menschenrechte hindeuten würden. Zugleich müsse die Unternehmensleitung klare Signale an die Mitarbeiter senden, damit das Thema moderne Sklaverei mehr Aufmerksamkeit erhalte. (19.05.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - In jedem Jahr werden mehr als 40 Millionen Menschen weltweit Opfer von Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft und Menschenhandel, so Saskia Kort-Chick, Director of ESG Research and Engagement - Responsible Investing, und Hope Sherwin, Head of Social Impact vom Asset Manager AllianceBernstein (AB).Dabei sei moderne Sklaverei auf das Finanzsystem angewiesen. Deshalb könnten Vermögensverwalter eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung dieser Geschäftspraktiken spielen.