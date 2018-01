Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutlich schwächere US-Dollar lässt die Preise der Edelmetalle seit Freitagabend deutlich steigen, so die Analysten der Commerzbank.Der vorherige Preisanstieg bei Gold, Silber und Platin sei mit einem deutlichen Anstieg der spekulativen Netto-Long-Positionen einhergegangen. Bei Gold sei es in der Woche zum 9. Januar zu einem Aufbau von 47.876 Kontrakten gekommen. Das sei der vierte Anstieg in Folge gewesen. Während dieser Zeit sei es zu einem Aufbau der Netto-Long-Positionen um das 2,5-fache auf das höchste Niveau seit Ende November gekommen. Mit knapp 200 Tsd. Kontrakten sei das Niveau inzwischen bereits relativ hoch, was das Risiko einer Korrektur erhöhe. Hätten bei Silber vor vier Wochen noch Netto-Short-Positionen von 14.308 Kontrakten bestanden, so seien es inzwischen Netto-Long-Positionen von 38.102 Kontrakten. Der Swing von gut 52 Tsd. Kontrakten entspreche Käufen von umgerechnet 8.150 Tonnen Silber über den Terminmarkt. Allerdings sei hier das Niveau noch nicht außerordentlich hoch.Bei Platin bestünden erstmals seit fünf Wochen wieder spekulative Netto-Long-Positionen von 9.438 Kontrakten. Die bereits rekordhohen Netto-Long-Positionen bei Palladium seien nochmals leicht auf 27.531 Kontrakte ausgeweitet worden. (15.01.2018/ac/a/m)