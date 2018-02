Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetalle kamen am Freitag nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes unter Druck, so die Analysten der Commerzbank.



Weniger überraschend sei die Zahl der neu geschaffenen Stellen im Januar (200 Tsd.) gewesen, sondern vielmehr der starke Lohnanstieg. Die Zuwachsrate von 2,9% sei die höchste seit 2009 gewesen. Die guten Arbeitsmarktdaten seien ein Argument für eine weitere Zinsanhebung der US-Notenbank FED auf ihrer nächsten Sitzung im März. In Reaktion auf die Daten sei die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen nach oben gesprungen und der US-Dollar habe aufgewertet, was wiederum die Edelmetalle belastet habe. In diesem Zusammenhang dürfte es auch zu Gewinnmitnahmen gekommen sein, da die spekulativen Finanzanleger gemäß CFTC-Statistik zuvor ihre Netto-Long-Positionen auf hohem Niveau beibehalten (Gold) oder ihre Wetten auf steigende Preise ausgeweitet hätten (Silber und Platin).



Von dieser Seite her bestehe noch immer beträchtliches Korrekturpotenzial für die Edelmetallpreise. Während Gold am Freitag um gut 1% gefallen sei, habe Silber überdurchschnittlich stark um fast 4% verloren. Das Gold/Silber-Verhältnis sei daher erstmals seit fast zwei Jahren wieder auf über 80 gestiegen. Das große Minus von Silber am Freitag dürfte auch auf technische Verkäufe zurückzuführen sein, da Silber unter die charttechnisch wichtigen 100- und 200-Tage-Linien gerutscht sei. Der Silberpreis sehe daher aus technischer Sicht angeschlagen aus, so dass sich der Preisrückgang noch fortsetzen könnte. (05.02.2018/ac/a/m)