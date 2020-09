Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetalle befinden sich weiter in einer Konsolidierungsphase, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Jetzt melde sich Jonathan Butler, Edelmetallanalyst bei Mitsubishi, zu Wort. Er sehe vor allem bei Silber Chancen. Silber sei im August um 14 Prozent gestiegen. Als Hauptgrund sehe er die fallenden Realzinsen, die aufgrund aufkommender Inflation auf unter minus ein Prozent gefallen seien. "In der Zeit, in der die Realzinsen negativ geworden sind, also vom Start der Corona-Pandemie im März, ist der Silberpreis von 14 auf 29,86 Dollar geklettert, ein Anstieg von 113 Prozent", so Butler. Und obwohl Silber damit deutlich besser performt habe als Gold, sehe Butler weiterhin Potenzial. Historisch betrachtet sei Silber nach wie vor günstig bewertet. Ein Indiz dafür sei die Gold/Silber-Ratio, die noch immer im Bereich von 73 notiere. Der historische Durchschnitt sei bei 59. Dass die US-Notenbank der Inflation jetzt einen größeren Spielraum einräume, spreche ebenfalls für die Edelmetalle. Er sehe den Silberpreis auf ein neues Allzeithoch steigen.In der Tat gelte Silber als das inflationssensiblere der beiden Edelmetalle. Ziehe die Inflation an, dann spreche das dafür, dass der Silberpreis sich auch in den kommenden Monaten besser entwickeln sollte als der Goldpreis. Den Durchschnitt bei der Gold/Silber-Ratio sollten Anleger jedoch mit Vorsicht genießen. Nur weil die Ratio im historischen Schnitt bei 59 notiere, bedeute dies nicht, dass die Ratio dort auch hinfallen werde beziehungsweise dort verweilen werde. Nach einigen Jahren, in denen die Ratio deutlich über dem historischen Schnitt notiert habe, könne sie durchaus eine Zeitlang unter diesem Schnitt notieren. Und das wiederum stütze die These, dass Silber in den kommenden Monaten zu Gold aufschließen werde. Immerhin habe Gold bereits ein neues Allzeithoch markiert, Silber sei noch ein gutes Stück davon entfernt. (09.09.2020/ac/a/m)