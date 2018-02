Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die starke Erholung der Aktienmärkte - der Dow Jones Industrial Average hat gestern vom Tief zum Hoch um fast 5% zugelegt - hat den Goldpreis spürbar belastet, so die Analysten der Commerzbank.



Er sei zeitweise auf 1.320 USD je Feinunze gefallen. Begleitet worden sei der Preisrückgang von einem hohen Abfluss aus den Gold-ETFs. Die Bestände der von Bloomberg erfassten Gold-ETFs seien insgesamt um 7,4 Tonnen abgebaut worden, der SPDR Gold Trust in den USA habe sogar gut 12 Tonnen verloren. Thomson Reuters GFMS habe Anfang der Woche berichtet, dass die indischen Goldimporte im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 37% auf 30 Tonnen zurückgegangen seien. Dies habe zum einen an den höheren Goldpreisen im Januar und an hohen Einfuhren im Dezember gelegen, die zu einem Lageraufbau geführt hätten. Zum anderen seien Käufe zurückgehalten worden in der Erwartung, dass die Importsteuer auf Goldimporte im nächsten Fiskaljahr gesenkt werde. Die Importsteuer sei aber unverändert beibehalten worden.



Neben Gold hätten auch die anderen Edelmetalle unter Druck gestanden, wobei Palladium am stärksten verloren habe. Es habe sich gestern der Marke von 1.000 USD je Feinunze genähert und handele aktuell unmittelbar an der charttechnisch wichtigen 100-Tage-Linie. Ein Unterschreiten dieser könnte zu technischen Anschlussverkäufen führen. Vom Rekordhoch Mitte Januar habe Palladium mittlerweile knapp 140 USD verloren. Auch bei Palladium habe es gestern einen spürbaren Abfluss aus den ETFs gegeben. Mit diesem seien aus den Palladium-ETFs seit Jahresbeginn mehr als 100 Tsd. Unzen bzw. 8% abgeflossen. Die Preisdifferenz zwischen Platin und Palladium habe sich auf weniger als 20 USD je Feinunze eingeengt. (07.02.2018/ac/a/m)