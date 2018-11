Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend vom Widerstand bei 17,23 USD brach der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) ab Ende Juni in einer dynamischen Verkaufswelle bis an die Unterstützung bei 13,80 USD ein, konnte sich kurz vor der Marke jedoch erholen und bis an die Kurshürde bei 15,00 USD steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe sich zuletzt ein Doppeltop gebildet, dem ein Rücksetzer bis 13,90 USD gefolgt sei. Ausgehend von der Marke sei Silber allerdings in den letzten Tagen erneut in Richtung des Widerstands bei 14,60 USD angestiegen.



Innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends hätten die Bullen jetzt die Chance, einen Doppelboden bei 13,90 USD zu aktivieren. Hierfür müsste zunächst die Hürde bei 14,60 USD überschritten werden. Darüber käme es zu einem Angriff auf den zentralen Widerstand bei 15,00 USD. Werde die Marke überwunden, wäre der Doppelboden vollendet und eine Kaufwelle bis 15,59 USD zu erwarten. Breche der Wert dagegen wieder deutlich unter 14,20 USD ein, käme es zu einem weiteren Test der 13,90 USD-Marke. Darunter könnte ein Abverkauf bis 13,30 USD führen. (26.11.2018/ac/a/m)