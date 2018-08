Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem finalen Bruch der wichtigen Unterstützung bei 16,01 USD wurde der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) von einer weiteren Verkaufswelle erfasst und unter die Haltemarke bei 15,59 USD gedrückt, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit habe sich der übergeordnete Abwärtstrend mit neuem Schwung fortgesetzt und habe bis Anfang August für einen Abverkauf bis 14,31 USD gesorgt. Am Vorjahrestief habe zwar in den letzten Tagen eine Erholung eingeleitet werden können. Ein Ausbruchsversuch über die Hürde bei 15,00 USD sei jedoch in dieser Woche gescheitert.



Um die Chance auf eine Bodenbildung oberhalb von 14,31 USD aufrecht zu erhalten, müsse der Silberpreis nicht nur über dieser Marke verbleiben. Auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 14,75 USD und die Barriere bei 15,00 USD müssten überwunden werden. Dann könnte es allerdings zu einer Kaufwelle bis 15,59 USD kommen. Andernfalls hätte ein Bruch der 14,31 USD-Marke Verluste bis 13,80 USD zur Folge. Unterhalb dieser Unterstützung könnte dann nur noch der Bereich um 13,60 USD einen Einbruch bis 13,30 USD aufhalten. (31.08.2018/ac/a/m)