Kurzprofil Ecommerce Alliance AG:



Die Ecommerce Alliance AG (ECA) (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF) ist eine operative Dienstleistungs-und Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandsegment m:access der Börse München notieren. Mit dem Fokus auf E-Commerce beteiligt sich die ECA an Unternehmen mit Entwicklungspotential und entwickelt diese zu Marktführern in attraktiven Nischenmärkten. Vom Hauptsitz München managt die ECA das Beteiligungsportfolio, bestehend aus Service-Unternehmen und Brand-Unternehmen. Die Service Unternehmen bieten vor allem externen Kunden sämtliche Leistungen in der E-Commerce Wertschöpfungskette von Web Entwicklung, über TV-und Online Marketing bis hin zur Logistik an. Mit ihrer funktionalen Expertise unterstützen sie Brand-Unternehmen sich zu Marktführern weiterzuentwickeln. Dies ermöglicht der ECA neue Geschäftsmodelle aufzubauen, stetig zu wachsen und nachhaltig Wert für Ihre Aktionäre zu schaffen.



Die Gesellschaften des Segmentes Services verlängern die Online-Wertschöpfungskette und ermöglichen den Handelsgesellschaften ein kosteneffizientes und professionelles Marketing und Fulfillment. Das aktuelle Portfolio umfasst hier die TV-Marketingagentur getonTV (vormals getperformance), die auf Medienanalyse und -optimierung spezialisierte XAD, das Logistik- und Fulfillment-Unternehmen getlogics, sowie die auf Vermarktung, digitalen Dialog und Beratung im E-Mail-Marketing spezialisierte mailcommerce.



Das Segment Brands der Ecommerce Alliance AG beinhaltet u.a. die bekannte Mass Customization Site shirtinator. Informations- und Medienportale, wie beispielsweise mybestbrands und weinkenner, ermöglichen einen gesicherten und raschen Marktzugang in diesem Bereich. Mit OIS ist die ECA am zukunftsträchtigen Markt für Internet via Satellit engagiert. (27.11.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Ecommerce Alliance-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der Ecommerce Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF) bis 6,70 Euro kaufenswert.Daniel Wild, Vorstandschef der Ecommerce Alliance AG (ECA), wolle am Kapitalmarkt wieder Gas geben und das Unternehmen verstärkt Investoren vorstellen, nachdem er sich in den letzten Jahren zurückgehalten habe. Jetzt habe Wild allerdings auch mal wieder etwas zu erzählen. In Kürze werde der Firmenchef das Unternehmen auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt einem breiten Publikum präsentieren. Könne er dort Investoren halbwegs überzeugen, könnte die Aktie sich deutlich nach oben bewegen. Die Investorenkonferenz der Deutschen Börsen sei durchaus dafür bekannt, dass sich Kurse bei einer gelungenen Präsentation deutlich nach oben bewegen würden.ECA sei eine Holding-Gesellschaft für E-Commerce-Beteiligungen. Zudem würden noch operative Dienstleistungen über weitere Gesellschaften bereitgestellt, die zum Umsatz und Ergebnis beisteuern würden. ECA unterteile in die Bereiche Services und Brands. Zu den "Brand"-Unternehmen würden Firmen wie beispielsweise Shirtinator gehören, die große Kochschule und Promipool. Mit OIS sei die ECA am zukunftsträchtigen Markt für Internet via Satellit engagiert. Wie Wild den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt habe, entwickle sich das bisherige Portfolio der ECA erfreulich. Mit den Beteiligungen sei Wild logischerweise nicht verheiratet. ECA kaufe und verkaufe regelmäßig Unternehmen. 2017 habe der CEO bereits drei Beteiligungen verkauft. Laut Wild könnten bis Ende dieses Jahres ein bis zwei weitere Verkäufe erfolgen. "Mein Ziel ist, in jedem Jahr zwischen drei bis vier Exits binnen eines Geschäftsjahres zu realisieren, um damit unseren Gewinn deutlich auszubauen."Das Highlight schlechthin in diesem Jahr habe sich indes nicht operativ abgespielt, sondern strategisch. Ecommerce Alliance und die Schweizer Mountain Partners AG (MP) seien zusammen in ein Bettchen gehüpft. Hinter Mountain Partners stehe Cornelius Boersch, der am Neuen Markt mit dem Chiphändler ACG Millionen verdient habe. Gemeinsam mit seinem Partner Daniel Wenzel würden die Schweizer nun gemeinsame Sache mit Wild machen. Boersch selbst habe sich in der Mountain-Gruppe ein recht großes Beteiligungsportfolio aufgebaut. Fokus seien u.a. Internetfirmen. Nach dem Börsenerfolg von Rocket Internet, der sich später aber als Flop herausgestellt habe, habe der "Conny" ebenfalls mit einem Börsengang geliebäugelt. Investoren hätten damals aber dankend abgewinkt. Nunmehr erfolge zumindest ein "kleines" Comeback von Mountain Partners durch die Hintertür über die Firma von Wild.Die Details: In einem ersten Schritt habe sich MP über eine Kapitalerhöhung und den Erwerb eines Aktienpaketes an ECA beteiligt. Wild sei zudem als CEO von MP bestellt worden und agiere in einer Doppelfunktion. ECA bleibe börsennotiert und werde sich auf reifere digitale Unternehmen fokussieren. MP werde sich nach wie vor auf das Company Building sowie das Venture-Capital-Asset-Management in Europa und ausgewählten Schwellenländern konzentrieren. Über eine Kapitalerhöhung zu einem Preis von 7.40 Euro habe MP zunächst gut 270.000 Aktien gekauft. Von Wild selbst bzw. seiner Tiburon Unternehmensaufbau GmbH habe MP zusätzlich 22,8% der Anteile an der ECA gekauft. In einem weiteren Schritt sei das Portfolio der Mountain Internet AG übernommen worden. Für diesen Deal habe Wild knapp 1,1 Mio. Aktien zu einem Preis von 7,50 Euro ausgegeben und eine Tranche in bar. Über die Sachkapitalerhöhung sei MP nun mit über 50% Mehrheitsaktionär der ECA.Zu den weiteren Beteiligungen zähle unter anderem die Personensuchmaschine yasni mit knapp 25%, die Online-Sprachschule Lingoda sowie Crealytics, ein Anbieter für automatisiertes Suchmaschinenmarketing mit einem Anteil von jeweils unter 10%. Als Highlight werte Wild ebenfalls die volders GmbH mit einem Anteil von fast 20%, die sich als digitaler Vertragsmanager spezialisiert habe. Zudem hätten weitere Anteile an Shirtinator übernommen werden können. In der Summe würden die Experten den Deal mit MP als auch die Übernahme von acht Beteiligungen zu einem fairen Preis positiv werten.Aktuell betrage der Börsenwert lediglich 25 Mio. Euro. Die Bewertung sei eher ein schlechter Witz; unterstelle natürlich, dass das Portfolio nur halbwegs funktioniere. Mittelfristig wolle Wild, der immer wieder auch gerne seine eigene Aktie kaufe, hoch hinaus. "Unser erklärtes Ziel ist ein Portfolio aufzubauen mit einem NVA von 100 Mio. Euro." Davon sei Wild aber noch ein Stück entfernt.Die Ecommerce Alliance-Aktie halten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" auf Basis des aktuellen Portfolios bereits mit 30 bis 40% für krass unterbewertet, bis 6,70 Euro ist sie kaufenswert und dürfte bald auch von anderen entdeckt werden. (Analyse vom 27.11.2017)