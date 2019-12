Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

201,00 EUR +3,61% (02.12.2019, 13:14)



Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

201,00 EUR +3,50% (02.12.2019, 13:24)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (02.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Vorstand Dr. Andreas Eckert habe bei seiner Präsentation auf dem Deutschen Eigenkapitalforum (EKF) vor einer Woche einmal mehr einen guten Eindruck hinterlassen. Die Investoren hätten im Anschluss weiter beherzt zugegriffen. Kein Wunder: Die Perspektiven für den Anbieter von Spezialkomponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin seien unverändert gut. Die Eckert & Ziegler-Aktie springe zum Wochenstart auf ein neues Allzeithoch. Das Plus auf Jahressicht betrage damit mittlerweile rund 220%!Die Eckert & Ziegler-Aktie habe im laufenden Jahr schon ordentlich für Furore gesorgt. Im Rahmen des viel zitierten Window-Dressings dürfte sich der Kurs in den letzten Wochen des Jahres noch dem Kursziel von Hauck & Aufhäuser bei 210 Euro annähern. "Der Aktionär" spekuliere vorerst weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze: