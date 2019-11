Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (11.11.2019/ac/a/nw)



Die Aktie von Eckert & Ziegler habe im laufenden Jahr schon ordentlich für Furore gesorgt. Nach einer kurzen Verschnaufpause auf hohem Niveau könnte sich die Aktie des Anbieters von Spezialkomponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin schon bald zurückmelden - und wieder neue Rekordstände ansteuern.Mit ihrer Radiopharma-Sparte sei Eckert & Ziegler der größte Profiteur der steigenden Nachfrage nach dem Radioisotop Gallium-68 zur Lokalisierung und Behandlung von Tumoren. Der Gallium-68-Generator der Hauptstädter sei enorm kosteneffizient. Dank der guten Marktstellung verfüge das Unternehmen zudem über Vorteile bei der Preisbildung. Neben dem Gallium-68-Generator habe die Gesellschaft noch eine Reihe von anderen heißen Eisen im Feuer.Der von Eckert & Ziegler adressierte Markt sei dabei stark reguliert, die Markteintrittsbarrieren seien entsprechend hoch. Hohes Wachstumspotenzial ergebe sich vor allem in China, wo der Gesundheitsmarkt gerade erwache.Die nächste Aufwärtswelle könnte schon bald starten und die Aktie Kurs auf neue Rekordstände nehmen - mit oder ohne neue Prognose.Risikobewusste Anleger können das aktuelle Niveau zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2019)