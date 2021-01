Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

54,10 EUR +6,60% (19.01.2021, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

54,50 EUR +7,71% (19.01.2021, 15:55)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (19.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Es habe länger gedauert als gedacht. Doch jetzt scheine der Knoten bei der Aktie von Eckert & Ziegler geplatzt zu sein. DER AKTIONÄR hat zuletzt im November auf die aussichtsreiche Positionierung und die guten mittelfristigen Aussichten der Gesellschaft hingewiesen. Heute legen die Analysten von Hauck & Aufhäuser nach. Die Aktie springe auf ein neues Rekordhoch.Als Spezialist für isotopentechnische Anwendungen in Medizin, Wissenschaft und Industrie bleibe Eckert & Ziegler im ambitioniertem Umfeld auf Kurs - auch wenn das Industriegeschäft wegen der Coronakrise schwächle. Zu diesem Schluss komme auch Aliaksandr Halitsa von Hauck & Aufhäuser. Er habe das Kursziel für die Aktie von 52,50 auf 70,00 Euro angehoben und seine Kaufempfehlung bestätigt.Eckert & Ziegler werde im Radiopharma-Geschäft zu dem, was der Pharma- und Laborausrüster Sartorius im Bereich Biopharma bereits sei, so Halitsa. Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern sei einzigartig positioniert, um aus diesem schnell wachsenden Markt Kapital zu schlagen. Halitsa habe seine mittelfristigen Wachstumserwartungen nach oben geschraubt.Eckert & Ziegler profitiere von einer steigenden Nachfrage nach Krebs-Therapien und sollte die Schwäche im Industriegeschäft so abfedern können. Der Aufwärtstrend der Aktie seit dem Corona-Crash-Tief im März sei intakt und habe sich mit dem Sprung über die 50-Euro-Marke noch einmal beschleunigt. Ein 2022er-KGV von 30 bietet angesichts der Wachstumsaussichten ausreichend Spielraum, um das Ziel von Hauck & Aufhäuser in den kommenden Monaten anzusteuern, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link