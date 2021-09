Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (17.09.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler: Beeindruckender Aufwärtstrend - AktienanalyseDie Eckert & Ziegler-Aktie legte in diesem Jahr um mehr als 190 Prozent zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Aufwärtstrend des Titels sei beeindruckend und vor allem sehr beständig. Das Ende der Fahnenstange sei bei den Anteilen des Anbieters Strahlen- und Medizintechnik wohl noch nicht erreicht.Auf operativer Ebene könnten die Berliner mit dem Kursanstieg mithalten. Die Gesellschaft habe im ersten Halbjahr vom Verkauf seiner Tumorbestrahlungssparte profitiert. Das EBIT habe im Jahresvergleich um 58 Prozent auf 29,5 Mio. Euro zugelegt. Eckert & Ziegler habe das Geschäft mit Tumorbestrahlungsgeräten ausgegliedert und Ende März in einem ersten Schritt 51 Prozent an die chinesische Gesellschaft TCL Healthcare Equipment verkauft. Die Umsätze seien um sieben Prozent auf 89,5 Mio. Euro geklettert.Nachdem der Gewinn unter dem Strich um rund 70 Prozent nach oben geschossen sei, habe der Vorstand die Prognose angehoben. Anstatt einem Konzernergebnis von 29 Mio. Euro für 2021 werde nun ein Wert von etwa 35 Mio. Euro erwartet. Der Umsatz soll derweil weiterhin auf dem Vorjahresniveau von rund 180 Mio. Euro verharren, was im Umkehrschluss eine deutliche Verbesserung der Profitabilität bedeutet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2021)Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie: