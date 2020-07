Börsenplätze Eastman Kodak-Aktie:



Eastman Kodak Company (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) ist ein globales kommerzielles Druck- und Imagingunternehmen mit Technologien in den Bereichen Materialwissenschaften, digitale Bildgebung, Software und Depositionsprozesse. Das Unternehmen bietet Hardware, Software, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Grafik, Akzidenzdruck, Verlagswesen, Verpackung, elektronische Displays, Unterhaltungs- und Werbefilme sowie Konsumgüter. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Drucksysteme, Mikro-3D-Druck und -Verpackung, Software und Lösungen, Konsumgüter und Folien, Enterprise Inkjet-Systeme, Advanced Materials und 3D-Drucktechnologie und Eastman Business Park.



RochesterKulmbach (www.aktiencheck.de) - Eastman Kodak-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Eastman Kodak (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Blick auf die Gewinnerlisten an der Börse rücke am Mittwoch Eastman Kodak in den Fokus. Ein Plus von 450 Prozent stehe bei dem US-Konzern zu Buche. Dabei habe sich die Aktie bereits am Dienstag verdreifacht, seit Wochenbeginn stünden satte 2.000 Prozent Plus zu Buche. Es gebe allerdings auch einen handfesten Grund für die Kursexplosion.Einst sei Eastman Kodak führend bei Filmen und Fotoapparaten gewesen. Allerdings sei der Konzern die Digitalisierung verlaufen. Die Aktie sei entsprechend auf Talfahrt gegangen - eine echte Zukunft habe der Konzern nicht gehabt. Bis jetzt. Eastman Kodak habe nun einen 765-Millionen Dollar-Kredit auf Basis des Defense Production Arts bekommen.Der Konzern wolle damit wichtige Inhaltsstoffe für pharmazeutische Produkte herstellen und sich so eine wichtige Rolle als Pharmazulieferer erarbeiten. "Kodak ist stolz darauf, Teil der amerikanischen Selbstversorgung zu sein, indem pharmazeutische Schlüsselprodukte produziert werden, die unseren Bürger Sicherheit zu gewährleisten", so Executive Chairman Jim Continenza.Anleger sollten in jedem Fall eine Beruhigung der Situation abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link