Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,383 EUR +0,77% (21.05.2019, 16:32)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,384 EUR +1,16% (21.05.2019, 16:46)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (21.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.E.ON rüste sich für die neue Energiewelt. Nach der innnogy-Übernahme wolle sich der Versorger auf Netze und Kundendienstleistungen konzentrieren. Elektromobilität, Solarcloud oder intelligente Stromzähler sollten dann für Wachstum sorgen. Der Konzern wolle jetzt Milliarden in den Netzausbau stecken, um sich für den Durchbruch der E-Autos zu wappnen.Rund 2,5 Milliarden Euro wolle der Versorger E.ON bis 2045 investieren, um das Netz aufzurüsten. "Klar ist, wir müssen unser Netz ausbauen", so E.ON-Vorstand Thomas König am Dienstag in Berlin. Grundlage für die Summe sei eine gemeinsame Berechnung mit dem Energieberater Consentec unter der Annahme, dass bis 2045 sämtliche rund 6,5 Millionen Pkw im E.ON-Netzgebiet elektrisch fahren würden.Bedenken, dass es durch die E-Mobilität zu Überlastungen kommen könnte, hätten König abgewiegelt. In den nächsten zehn Jahren decke das Bestandsnetz den Strombedarf ab. Und die Ausgaben von 2,5 Milliarden Euro nenne der Manager "überraschend niedrig".Eine Herausforderung dürfte durch die Spitzenlasten entstehen. Wenn alle Autobesitzer gegen 18:00 Uhr nach Hause kämen und das Auto über Nacht würden laden wollen, werde dies "zu einer erheblichen Lastspitze in den Abendstunden führen", so König. Die Lösung: intelligentes Lademanagement. E.ON verschiebe dabei einen Großteil der Nachfrage automatisch in den Abend und die Nacht.Konservative geben kein Stück aus der Hand, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link