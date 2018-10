XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (08.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die charttechnische Entwicklung bei dem DAX-Titel sei zuletzt nicht gerade erfreulich gewesen. Bei E.ON hätten die Impulse gefehlt. Dennoch könnte es demnächst zur Trendwende kommen. Sowohl die günstige Bewertung als auch der Neueinstieg eines Großaktionärs würden für die E.ON-Aktie sprechen.Der kanadische Pensionsfonds habe das günstige Niveau genutzt und im großen Stil E.ON-Aktien erworben. Dabei sei erstmals die Meldeschwelle überschritten worden. Aktuell würden die Kanadier 3,13% an dem Versorger halten. Das sei durchaus eine gute Nachricht, denn der Einstieg eines zuverlässigen Großaktionärs könnte nun auch wieder andere Käufer anlocken.Für 2019 liege das KGV von E.ON bei lediglich 13. Dazu komme die attraktive Dividendenrendite von aktuell 5,5%. Der Vorteil: Aufgrund des Fokus auf das lukrative und staatlich regulierte Netzgeschäft seien die Gewinne des Konzerns garantiert. Auch die hohen Ausschüttungen dürften damit für viele Jahre gesichert sein.Aktuell ist die E.ON-Aktie nur eine Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Stopp für engagierte Anleger liege knapp unter der Unterstützung bei 7,80 Euro. (Analyse vom 08.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: