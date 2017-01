Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (26.01.2017/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON beteiligt sich am europäischen Smart Grid-Projekt InterFlex - AktiennewsE.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) beteiligt sich am europäischen Smart Grid-Projekt InterFlex, das neue Wege zur Flexibilisierung und Optimierung der Stromversorgung auf lokaler Ebene aufzeigen will, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das am 1. Januar 2017 gestartete Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren. In dieser Zeit werden die 20 Projektpartner die Wechselwirkungen zwischen Marktakteuren und Verteilnetz untersuchen. Besondere Schwerpunkte sind dabei die Bereiche Energiespeicherung, intelligente Ladeverfahren für Elektrofahrzeuge, Lastüberwachung (Demand Response), Inselbetrieb, Netzautomation sowie die Integration verschiedener Energieträger (Gas, Wärme, Strom).Die drei Demonstrationsvorhaben unter Leitung der E.ON werden in Deutschland und Schweden realisiert:Das deutsche Demonstrationsvorhaben wird von Avacon durchgeführt. Die im niedersächsischen Helmstedt beheimatete E.ON-Tochter wird in einer ländlichen Region zwischen Helmstedt und Salzgitter eine zentrale Plattform für Flexibilitäten und dezentrale Erzeugungskapazitäten betreiben, die dafür sorgen soll, dass Energie erzeugungsnah eingesetzt und so das Verteilernetz entlastet wird.Das erste schwedische Demonstrationsvorhaben wird von E.ON Sverige in Malmö realisiert. Es untersucht die Integration verschiedener Energieträger unter Nutzung der Wärmeträgheit von Gebäuden als Flexibilitätsmaßnahme mit dem Ziel, die Erzeugung in einem dezentralen Energiesystem zu optimieren und umweltfreundlicher zu machen.Die Projektergebnisse sollen es den Konsortialpartnern ermöglichen, die aufgezeigten Lösungen und Geschäftsmodelle mehrfach zu nutzen. Sie sollen darüber hinaus für andere Dienstleister sowie Investoren einen Anreiz bieten, die neuen Geschäftsmodelle zu testen, für sich zu übernehmen und so modere Überwachungs- und Steuerungskonzepte für lokale Energieversorgungssysteme und Flexibilisierungsleistungen auf EU-Ebene weiterzuentwickeln.Das E.ON Energy Research Center, eine 2006 gegründete sogenannte Public Private Partnership zwischen der E.ON SE und der RWTH Aachen, verantwortet ein weiteres Arbeitspaket, mit dem die Erfolge des Projekts nachgehalten werden sollen.