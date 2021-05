XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,682 EUR +0,75% (12.05.2021, 11:34)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,684 EUR +0,32% (12.05.2021, 11:47)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (12.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Empfehlung für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Das Zahlenwerk für das Q1/2021 habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen bewegt. E.ON (bereinigtes EBIT: +14% y/y) habe von einem Basiseffekt (außerordentlich mildes Wetter in Q1 2020), Synergieeffekten und Restrukturierungserfolgen (Großbritannien) profitiert. Der Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2021 (impliziere y/y-Anstiege), der nach wie vor nicht den Ergebnisbeitrag aus der Einigung mit der Bundesregierung hinsichtlich der Entschädigung für den beschleunigten Kernenergieausstiegs umfasse, sei wiederholt worden. Die Ergebnis-Guidance werde daher wahrscheinlich in Q3 erhöht. Ferner seien die Ziele bis 2023 (bereinigtes EBIT CAGR 2021-2023: 8% bis 10%; bereinigtes Nettoergebnis CAGR 2021-2023: 12% bis 14%) wiederholt worden.Die Dividende solle nach wie vor um bis zu 5% p.a. steigen. Die Attraktivität der Dividendenrendite der E.ON-Aktie (2021e: 4,6%; 2022e: 4,8%) werde jedoch durch den Anstieg der Marktzinsen geschmälert.Die Analystenprognosen hätten mehrheitlich Bestand (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 0,86 Euro, berichtetes EPS 2021e: 0,75 (alt: 0,70) Euro; DPS 2021e: 0,49 Euro; bereinigtes EPS 2022e: 0,77 Euro; berichtetes EPS 2022e: 0,69 Euro; DPS 2022e: 0,51 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: