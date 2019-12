XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,691 EUR +0,16% (18.12.2019, 09:49)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,692 EUR -0,08% (18.12.2019, 10:04)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (18.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit Tagen zähle die E.ON-Aktie zu den stärksten Werten im DAX. Seit den Tiefs im August habe der Versorger inzwischen 20 Prozent an Wert gewonnen. Ausgerechnet der Krisenmarkt Großbritannien helfe derzeit bei der neuen Attacke auf die 10-Euro-Marke. Versorger würden vom klaren Wahlsieg der Tories um Premierminister Boris Johnson profitieren.Labour habe im Vorfeld der Wahlen gedroht, einzelne Branchen stärker überwachen oder sogar verstaatlichen zu lassen. Dieses Risiko habe zuletzt vor allem Aktien aus dem Telekom- und Versorgersektor belastet. Kein Wunder, dass die Papiere der britischen Versorger wie Centrica, National Grid oder SSE mit deutlichen Kurssprüngen auf die Wahl reagiert hätten.E.ON sei ebenfalls in Großbritannien tätig. Doch das dortige Vertriebsgeschäft bleibe weiter schwierig. Der Markt sei sehr umkämpft, die Margen seien auch aufgrund einer Preisdeckelung der Regierung unter Druck. E.ON müsse zudem die innogy-Tochter Npower integrieren, die zuletzt rote Zahlen geschrieben habe.Konservative Anleger sind mit der Aktie gut beraten, zumal auch das Chartbild aussichtsreich ist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Nächstes Ziel würden zweistellige Kurse bleiben. (Analyse vom 18.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: