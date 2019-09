XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (16.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwierigen Marktumfeld zähle die E.ON-Aktie am Montag zu den stärksten Werten im DAX. Damit erobere sich der Versorger seinen Ruf als defensiver Wert zurück. Dieser habe zuletzt gelitten, als die Aktie beim Ausverkauf im August selbst stark unter Druck geraten sei. Doch nun könnte die 9,00-Euro-Marke zurückerobert werden.Die E.ON-Aktie habe sich inzwischen wieder deutlich von den jüngsten Tiefs knapp oberhalb der 8,00-Euro-Marke gelöst. Mit dem Sprung über die runde Marke von 9,00 Euro stehe nun der nächste wichtige Schritt bevor. Mittelfristig bleibe das Ziel der Ausbruch aus dem breiten Seitwärtstrend zwischen 8,00 und 10,50 Euro, der inzwischen seit Mitte 2017 gültig sei. Knapp unterhalb der oberen Begrenzung verlaufe auch das Jahreshoch bei 10,26 Euro.Derweil befinde sich die Übernahme der RWE-Tochter innogy auf der Zielgeraden. Noch in dieser Woche wolle E.ON-Chef Johannes Teyssen die Transaktion abschließen. Inzwischen deute viel darauf hin, dass der Deal kartellrechtlich abgesegnet werde - und die Auflagen für die Konzerne im Rahmen des Erträglichen bleiben würden.Wer bei E.ON investiert ist, beachtet unverändert den Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: