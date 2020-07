Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,245 EUR -0,10% (30.07.2020, 08:10)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (30.07.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) befindet sich seit Ende April in einer stabilen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese sei zwar nicht besonders steil, allerdings habe sie mehrere Auflagepunkte. Zudem sei am EMA50 jedes Mal ein bullisches Muster gebildet worden. Aktuell stünden die Wertpapiere wieder an dieser vielbeachteten Durchschnittslinie. Zudem sei in dieser Woche bereits eine bullische Umkehrkerze gebildet worden.AusblickOberhalb der 10,00-EUR-Marke hätten die Bullen klar die besseren Karten. Daher sollte ein erneuter Angriff auf die 11,00-EUR-Marke nur eine Frage der Zeit sein. Sollte der Titel allerdings auf Tagesschlusskursbasis unter 10,00 EUR zurückfallen, wäre der EMA50 unterschritten. In diesem Fall würde ein Verkaufssignal entstehen. Dieses Korrekturziel läge dann an der 9,00-EUR-Marke. Diese Unterstützung sei allerdings massiv. (Analyse vom 30.07.2020)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,20 EUR 0,00% (29.07.2020, 17:35)