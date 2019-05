Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (07.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Dennis Riedl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der deutsche Versorger habe in den letzten zwei Wochen bei einem steigenden DAX acht Prozent Kursverlust verkraften müssen. Während kurzfristig einige Nachrichten für Gegenwind gesorgt hätten, könnte die technische Ausgangslage nun kaum besser sein. Drei Gründe, warum die Aktie jetzt ein Kauf sei.Relative Stärke des ganzen Sektors: Europaweit seien die Versorger seit Monaten auf dem Vormarsch. Im europäischen Trendfolge-Index TSI E20 seien mit Terna (Itaien) und Verbund (Österreich) beispielsweise gleich zwei Vertreter aus diesem Sektor vertreten. Der ganze Sektor erlebe einen Aufwind nach sehr schwierigen Jahren - und typischerweise trage ein solcher Trend länger als nur einige Monate. Das zeige auch die Relative Stärke von E.ON an, die sich weit über dem Durchschnitt befinde.Aktie vor großem Kaufsignal: Die E.ON-Aktie selbst habe ihren sehr langen, seit 2008 währenden, Abwärtstrend bereits verlassen. Anstelle einer längeren Bodenformation bilde sie dabei ein sauberes, steigendes Dreieck im langfristigen Chart aus. Diese Formation werde deutlich häufiger nach oben als nach unten verlassen.Aus technischer Sicht bietet der aktuelle Kurs sehr gute Ausgangsbedingungen für einen Kauf des deutschen Energieversorgers, so Dennis Riedl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: