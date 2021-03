Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,166 EUR +1,44% (24.03.2021, 12:33)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,148 EUR +0,70% (24.03.2021, 12:19)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (24.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Unterm Strich habe E.ON mit den Q4-Zahlen leicht positiv überraschen können und auch der Ergebnisausblick für 2021 sei dank gesunkener Refinanzierungskosten etwas besser als gedacht. Der mittelfristige Ausblick habe sich allerdings wie erwartet eingetrübt.E.ON habe im Geschäftsjahr 2020 ein bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 3.776 Mio. berichtet und sei damit am oberen Ende des Jahresausblicks zu liegen gekommen. Auch die Markterwartungen seien leicht übertroffen worden. Ein Vergleich zum Vorjahr sei aufgrund des Anlagentausches mit RWE schwierig, aber pro-Forma Zahlen würden einen pandemiebedingten Rückgang andeuten, der dank regulatorischer Aufholeffekte etwa zur Hälfte in den nächsten Jahren wieder eingebracht werden könne. Der bereinigte Nettogewinn habe EUR 1.638 Mio. betragen und die Dividende für 2020 solle EUR 0,47 je Aktie betragen.E.ON habe die Kehrtwende im Großbritannien-Geschäft früher als geplant erreicht und sei mit der Übertragung der Kunden von Npower zu E.ON weit fortgeschritten, sodass 2021 nur noch weniger als 10% der Kundenmigration offen sei und die Sparte ein Jahr früher als geplant in die schwarzen Zahlen zurückkehren solle. Ansonsten wolle sich E.ON weiter mit der Integration von Innogy und der Verbesserung der Bilanzstruktur beschäftigen. Schließlich übernehme mit Leonhard Birnbaum Anfang April auch ein neuer Vorstandsvorsitzender das Unternehmen.E.ON erwarte bis 2023 einen Anstieg des bereinigten EBIT um 8 bis 10% pro Jahr, was den Markterwartungen entspreche, und gehe für 2021 von einem Nettogewinn von EUR 1,7 bis 1,9 Mrd. aus. Letzterer sei dank der gesunkenen Zinskosten, die insgesamt rund EUR 150 Mio. bringen sollten, mehr als das, wovon der Markt ausgegangen sei. Hier war der Konsens vielleicht zu pessimistisch, aber insgesamt hat die Richtung gestimmt, denn die mittelfristigen Wachstumsprognosen des E.ON-Managements scheinen nun geringer als vorher, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Im Netzgeschäft wolle man trotz niedriger Ertragssätze in den meisten Ländern mittelfristig wieder steigende Erträge erzielen, 2021 jedoch solle das regulierte EBIT von EUR 3,3 Mrd. auf EUR 2,1 bis EUR 3,1 Mrd. sinken. Im Segment Kundenlösungen solle es jedoch bereits 2021 bergauf gehen mit einem EBIT von EUR 0,8 bis 1,0 Mrd., also bestenfalls das Doppelte des 2020er-Niveaus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.