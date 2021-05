XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (11.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld schlage sich der DAX-Titel am Dienstag noch mit am besten. Grund für die robuste Performance seien vor allem die Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Dank Winterwetter und der Restrukturierung des Großbritannien-Geschäfts sei der Gewinn deutlich gesteigert worden.Das EBIT sei in den ersten drei Monaten um 14 Prozent auf jetzt 1,7 Mrd. Euro gestiegen, der bereinigte Konzernüberschuss habe sogar um 19 Prozent auf 809 Mio. Euro zugelegt. Zudem habe E.ON den Ausblick bestätigt und sehe sich auch beim Schuldenabbau auf Kurs: Das angestrebte Ziel könne dabei bereits in diesem Jahr und somit früher als erwartet erreicht werden.Vor allem im Bereich Kundenlösungen sei es dank des witterungsbedingt höheren Gasabsatzes gut gelaufen, das Ergebnis habe sich nahezu verdoppelt. Ebenfalls positiv habe sich hier ausgewirkt, dass die Restrukturierung in Großbritannien und die Migration der npower-Kunden gut voranschreiten würden. Bei den Netzen sei das Ergebnis hingegen stabil geblieben. Wegen des Wetters sei zwar mehr Strom transportiert worden, Netzausbau und -modernisierung hätten diesen Effekt aber weitgehend kompensiert.Gerade konservative Anleger sind mit E.ON gut beraten und lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: