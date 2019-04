Börsenplätze E.ON-Aktie:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (01.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Während der DAX mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche starte, gebe die E.ON-Aktie etwas nach. Der nachhaltige Sprung über die 10,00-Euro-Marke lasse weiter auf sich warten. Neue Impulse seien nötig. Wenn sich E.ON künftig auf Netze und Kundendienstleistungen konzentriere, sollten vor allem neue Elemente in der Energiewelt dafür sorgen. Die Hoffnung liege auch auf der Elektromobilität - doch in Deutschland herrsche weiter Skepsis.Im Heimatmarkt von E.ON glaube laut einer Studie von E.ON und Kantar EMNID mehr als ein Drittel der Deutschen, dass niemals mehr E-Autos als Verbrenner auf den Straßen fahren würden. Damit sei Deutschland europaweit Spitze bei der Zahl der Verkehrswende-Skeptiker. Trotz der Verbesserungen bei Ladeinfrastruktur, Vielfalt, Reichweite oder Preise der Fahrzeuge bleibe der Weg für die Elektromobilität somit noch ein weiterer.Die anhaltende Skepsis sei nicht gerade erfreulich für E.ON. Denn der Versorger würde vom Durchbruch der E-Mobilität besonders profitieren. Sowohl bei der Ladeinfrastruktur würden sowohl E.ON als auch die künftige Tochter innogy ganz vorn mitmischen. Da auch mehr Strom benötigt werde, könnten zudem die Energiepreise steigen. Hinzu komme: Damit durch das Laden die Spitzenlasten nicht zu einem Zusammenbruch der Netze führen würden, würden intelligente Stromzähler benötigt - diese sollten den Verbrauch regulieren und Anreize zum intelligenten Laden bieten."Um die ambitionierten Ziele der Energiewende zu erreichen, brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz auch für Elektromobilität", fordere auch E.ON-Vertriebsvorstand Karsten Wildberger. "Die Energiewirtschaft mit ihrer Technik- und Netzwerkkompetenz spielt dabei eine Schlüsselrolle. Im Zusammenspiel mit innovativen Angeboten der Automobilindustrie sowie staatlicher Anschubförderung können wir Deutschland vom Hinterherfahrer zum Vorausfahrer machen", bleibe er jedoch optimistisch.Anleger sollten bei der E.ON-Aktie an Bord bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link