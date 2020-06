XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,00 EUR +3,73% (03.06.2020, 16:35)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,00 EUR +3,73% (03.06.2020, 16:51)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (03.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Zu Beginn der Woche habe der Versorger den Squeeze-out der verbleibenden Minderheitsaktionäre von innogy bekannt gegeben. Die Auflagen der EU-Kommission, die den Deal trotz des anhaltenden Widerstands der deutschen Wettbewerber genehmigt habe, gelte es allerdings nach wie vor zu erfüllen. In Tschechien deute sich nun eine Lösung an.Der ungarische Versorger MVM habe E.ON laut Reuters ein Angebot für das Vertriebsgeschäft von innogy für Strom und Gas in Tschechien gemacht. Der Verkauf sei eine der Bedingungen der EU-Kommission gewesen. Der tschechische Markt gehöre in der Region zu den wichtigsten seines Unternehmens, zitiere Reuters MVM-Chef Gyorgy Kobor. MVM habe die Offerte ohne Partner unterbreitet.Ein Statement von E.ON habe es bislang nicht gegeben. Es sei aber in jedem Fall davon auszugehen, dass der Versorger hier eine Lösung finde. Die E.ON-Aktie habe den Dividendenabschlag derweil bereits fast wettgemacht und stehe vor dem erneuten Sprung über die 10-Euro-Marke. Konservative Anleger könnten weiter zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: