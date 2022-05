Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,784 EUR -1,15% (03.05.2022, 09:46)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,812 EUR -0,63% (03.05.2022, 09:31)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (03.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Ukraine-Krieg bleibe das bestimmende Thema für die Energiebranche. Vor allem die hohe Abhängigkeit von russischem Gas mache weiter Sorgen. Der Chef des Versorgers E.ON, Leonhard Birnbaum, halte einen Stopp russischer Gaslieferungen jederzeit für möglich und fordere deshalb einen klaren Plan, wie Europa im Notfall vorgehen wolle.Niemand könne seriös beantworten, wie lange russisches Gas noch nach Deutschland ströme, so Birnbaum in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Aber die Situation ist ernst, wir müssen uns entsprechend vorbereiten." Offen sei zwar, wann es soweit kommen könnte. "Wir müssen zu jedem Zeitpunkt mit einem Lieferstopp rechnen. Ob das im Mai sein wird oder im Herbst, ist dabei fast egal."Birnbaum fordere deshalb eine bessere europäische Abstimmung und eine Anpassung der bestehenden Notfallpläne an die Situation. "Wir sollten tunlichst vermeiden, dass dasselbe passiert wie bei den Corona-Masken und jedes Land nur an seine eigenen Interessen denkt", habe es gesagt. Dann wäre die europäische Solidarität dahin.Konservative Anleger bleiben vorerst weiter an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link