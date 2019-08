XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,066 EUR +0,13% (01.08.2019, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,097 EUR +0,74% (01.08.2019, 16:11)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (01.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt sei in den vergangenen Tagen auch die E.ON-Aktie unter Druck geraten. Statt den Ausbruch über die 10-Euro-Marke zu schaffen, sei der DAX-Titel zwischenzeitlich unter die 9-Euro-Marke gerutscht. J.P. Morgan sei skeptisch, was die innogy-Fusion angehe und habe die Aktie zum Verkauf gestellt.Das "underweight"-Votum begründe Analyst Christopher Laybutt mit zunehmenden Bilanzrisiken der geplanten Übernahme der Noch-RWE-Tochter innogy. Seit der Ankündigung sei die Nettoverschuldung von E.ON um gut fünf Milliarden Euro auf knapp 40 Milliarden Euro gestiegen.Die Verschmelzung bringe laut Laybutt zwar starke Synergie-Effekte. Einen strategischen Nutzen habe der Deal aber nicht. Der Experte blicke deshalb skeptisch auf die mangelnde Diversifizierung und das Privatkundengeschäft von E.ON. Die regulierten Tarife könnten deutlich fallen und die Synergien geringer ausfallen als gedacht - der Gewinn je Aktie würde dann im Vergleich zu 2018 voraussichtlich zurückgehen. Das Kursziel des Experten laute lediglich 8,30 Euro.Neueinsteiger sollten vor den Zahlen, die der Konzern am 7. August präsentiert, abwarten. Wer investiert ist, bleibt unverändert dabei und beachtet den Stoppkurs bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: