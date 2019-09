XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (02.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit Monaten stehe die Fusion von E.ON mit der RWE-Tochter innogy in der deutschen Energiebranche im Fokus. Noch immer sei offen, ob die Wettbewerbshüter den Milliardendeal genehmigen würden. Doch ein Medienbericht schüre nun berechtigte Hoffnungen, dass das Warten endlich ein Ende habe - und es gute Nachrichten für die Versorger gebe.Der "Spiegel" habe vergangene Woche berichtet, dass sich eine Genehmigung des Zusammenschlusses abzeichne und die Auflagen vergleichsweise milde ausfallen würden. E.ON müsse demnach 30 Ladestationen für die E-Mobilität an Autobahnen abgeben, kleinere Unternehmen in Osteuropa verkaufen und sich von einem Geschäftsbereich mit bis zu 275.000 Kunden, die über spezielle Tarife Heizwärme von E.ON beziehen würden, trennen.Würden die "Spiegel"-Informationen zutreffen, wäre die radikale Neuverteilung in der Energiebranche endlich beschlossene Sache. Ein Rückschlag wäre die Zustimmung dagegen für kleinere Wettbewerber wie Lichtblick oder die Stadtwerke, die zuletzt öffentlich ihren Unmut über die Fusion bekundet hätten.E.ON bleibt vorerst eine Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten in der Branche aktuell auf RWE setzen. (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: