XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,792 EUR -0,32% (10.10.2019, 13:35)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,788 EUR -0,55% (10.10.2019, 13:38)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (10.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Folgen des Mega-Deals zwischen E.ON und RWE würden weiter die Schlagzeilen in der deutschen Energiebranche bestimmen. Die vergangenen Tage hätten gezeigt, dass noch viel Bewegung herrsche und weitere Verschiebungen zu erwarten seien. Von Euphorie sei bei E.ON an der Börse allerdings nichts zu spüren - das habe Gründe.Der nachhaltige Ausbruch über die 9,00-Euro-Marke sei der E.ON-Aktie im Anschluss an die innogy-Übernahme nicht gelungen. Vor allem zwei Probleme würden derzeit einen weiteren Kursanstieg verhindern. So müsse E.ON in den kommenden Monaten Npower, die kriselnde britische Vertriebstochter von innogy, in den Konzern integrieren - eine große Herausforderung mit offenem Ausgang.Hinzu komme nun der jüngste Aktienverkauf des neuen Großaktionärs RWE. Dass sich der einstige Rivale so schnell von einem ersten Paket getrennt habe, drücke auf die Stimmung. Anleger würden nun befürchten, dass weitere Verkäufe folgen könnten. Auch wenn vereinbart worden sei, dass diese marktschonend erfolgen müssten, deckle das derzeit den Kurs. Sollte RWE weiterhin größere Pakete auf den Markt werfen, könnte dies auch längere Zeit belasten - da sich die gleichbleibende Nachfrage dann auf ein deutlich größeres Angebot verteile.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: