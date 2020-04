Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,162 EUR -1,96% (01.04.2020, 12:46)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (01.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.E.ON sei es trotz der schwierigen Umstände um die Coronavirus-Pandemie gelungen eine Unternehmensanleihe auszugeben. Hierfür hätten relativ gute Zinskonditionen ausgehandelt werden können. Die Unternehmensanleihe habe ein Volumen von 750 Mio. Euro und eine Laufzeit von 5,5 Jahren. Das Besondere: Die Anleihen hätten einen Kupon von 1%. Möglich sei dies aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Investoren, habe E.ON mitgeteilt.Der deutsche Energiekonzern vermarkte die Unternehmensanleihe als "grün", denn mit dem Geld wolle E.ON in nachhaltige Infrastrukturprogramme investieren. Die erfolgreiche Anleiheemission folge auf den Kapitalmarkttag, der letzte Woche stattgefunden habe. In der Folge hätten Standard & Poor´s und Moody's ihr Rating mit BBB/Baa2 bestätigt. Der Ausblick bleibe stabil.Insgesamt würden die Aussichten für den Energiekonzern optmistisch stimmen. Auch der Newsflow passe bei E.on und verleihe der Aktie zusätzlichen Rückenwind. Das Kauflimit des "Aktionärs" bei 7,80 Euro seo zuletzt aufgegangen. Anleger sollten an Bord bleiben, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,176 EUR -2,81% (01.04.2020, 12:31)