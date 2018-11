XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,668 EUR -0,32% (09.11.2018, 10:55)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,694 EUR +0,28% (09.11.2018, 11:09)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (09.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Berg- und Talfahrt setze sich unverändert fort. Inzwischen sei der nächste Ausbruchsversuch aus dem Seitwärtstrend abverkauft worden. Es verfestige sich der Eindruck, dass das Wertpapier vor den Zahlen am 14. November weiter um 8,70 Euro pendele. Die Analysten würden jedoch zuversichtlich bleiben.Der Konzern sollte sein operatives Ergebnis um 6% gesteigert haben, so Analyst Christopher Laybutt von J.P. Morgan. Er habe die Einstufung vor den Q3-Zahlen bei "overweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Auf dem aktuellen Niveau sehe er damit ein Potenzial von 35%.Trotz der optimistischen Einschätzung komme der Titel im schwächeren Marktumfeld am Freitag wieder unter Druck. Der nachhaltige Ausbruch über 8,70 Euro sei damit erneut nicht gelungen. Nach oben bleibe diese Hürde weiterhin im Fokus. Durch den Rücksetzer müsse jetzt jedoch auch wieder ein Blick auf die massive Unterstützung bei 7,90 Euro geworfen werden - ein erneuter Test sei durchaus möglich.Wer investiert ist, bleibt deshalb mit Stopp bei 7,80 Euro weiter an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen E.ON-Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: