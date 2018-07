XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,608 EUR +0,07% (16.07.2018)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (17.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Mit dem Pflichtangebot für Minderheitsaktionäre habe E.ON in einem ersten Schritt weitere 5,5% von innogy erwerben und den Anteil so auf 82,3% ausbauen können. Nun laufe eine gesetzlich vorgesehene zweite und abschließende Angebotsfrist bis zum 25. Juli, in deren Rahmen dem Konzern eventuell weitere Stücke angedient würden. Die voraussichtliche Beteiligung von unter 90% erschwere die angestrebte Restrukturierung; die Experten würden aber davon ausgehen, dass E.ON am Ball bleibe. Die Transaktion solle frühestens Mitte nächsten Jahres abgeschlossen werden.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" stufen die E.ON-Aktie weiterhin als attraktiv ein. (Ausgabe 27 vom 14.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,645 EUR +0,16% (17.07.2018, 08:19)