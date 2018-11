XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (26.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) dabei zu bleiben.Der Versorgertitel zeige sich im freundlichen Marktumfeld am Montag gestärkt. Die wichtige Unterstützung bei 9,00 Euro sei somit bestätigt worden, der Blick gehe nun wieder nach oben.An der Börse seien defensive Titel allgemein wieder gefragt. So würden die Versorger in den vergangenen Wochen zu den trendstärksten Branchen gehören. Vor allem die Aussichten auf lukrative und stabile Dividenden würden Investoren anlocken. Bei E.ON seien Dividendenjäger dabei genau an der richtigen Stelle. Durch den Fokus auf das Netzgeschäft könne E.ON langfristig mit garantierten und attraktiven Renditen planen - und so auch hohe Ausschüttungen finanzieren.Für das laufende Jahr könnten Anleger bei E.ON mit einer Ausschüttung von 0,43 Euro/Aktie planen, was einer Rendite von 4,7 Prozent entspreche. Nachdem E.ON die Bilanz zuletzt deutlich aufgebessert habe und auch die Gewinne wieder steigen dürften, sei davon auszugehen, dass auch die Dividenden künftig steigen würden.Konservative Anleger sind mit der E.ON-Aktie gut beraten und lassen die Gewinne laufen - zumal auch lukrative Dividenden winken, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Stoppkurs liege nach wie vor bei 7,80 Euro. (Analyse vom 26.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: