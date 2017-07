ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (03.07.2017/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: Viertstärkster DAX-Performer 2017 - AktienanalyseFür die Experten der " BÖRSE am Sonntag " ist die Aktie des Versorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) einer der fünf Top-Titel im DAX des ersten Halbjahres 2017.Die Aktie des Energiekonzerns E.ON habe seit Jahresanfang einen Kurszuwachs von 25,8 Prozent verzeichnet. Dies sei in erster Linie ein Richterspruch aus Karlsruhe zurückzuführen. Das von der Bundesregierung zur Finanzierung der Kernkraft-Ewigkeitskosten verabschiedete und angewandte Kernbrennstoffsteuergesetz sei vom Bundesverfassungsgericht nämlich klar und deutlich für gesetzeswidrig erklärt worden. Nun dürften die Energiekonzerne auf Entschädigungszahlungen hoffen. Allen voran E.ON. Nach eigenen Angaben sei man durch das Gesetz wohl um 2,85 Milliarden Euro erleichtert worden. Jetzt rechne man damit, dass sowohl diese Summe als auch Zinsen in Höhe von 450 Millionen Euro rückerstattet würden.Mit Zahlen zu Umsatz und Gewinn könne der Energie-Riese weiterhin nicht überzeugen. Zu groß seien die Abschreibungen in Bezug auf die von der Bundesregierung eingeläutete Energiewende. In den ersten drei Monaten 2017 habe sich der Nettogewinn auf zirka 628 Millionen Euro halbiert. Und auch beim Umsatz habe E.ON federn lassen müssen. Um sieben Prozent, auf 10,5 Milliarden Euro, sei es nach unten gegangen. Das Steuerurteil aus Karlsruhe allein werde E.ON in Zukunft also wohl nicht zum Anlegerliebling machen. Immerhin aber habe es bisher zur viertstärksten DAX-Performance 2017 gereicht.Wer zu Jahresbeginn den Mut hatte, in die E.ON-Aktie einzusteigen, kann sich nun freuen, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Ausgabe 26 vom 02.07.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,331 EUR +1,01% (03.07.2017, 16:06)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,31 EUR +0,44% (03.07.2017, 16:17)