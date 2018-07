Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (19.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) von 10,30 Euro auf 10,60 Euro.Dem DAX-Unternehmen seien im Rahmen der ersten Frist (bis 06.07.2018) für das innogy-Übernahmeangebot 5,48% der innogy-Aktien angedient worden (zweite Annahmefrist: 12.07. bis 25.07.2018). Dies entspreche bei einer Angebotshöhe von 38,00 Euro je innogy-Aktie in bar (36,76 Euro zzgl. Dividendenzahlung für 2018 von 1,64 Euro) einem Finanzierungsvolumen für E.ON von 1,16 Mrd. Euro. Unter Berücksichtigung der Vereinbarung mit dem innogy-Groß-/Mehrheitsaktionär RWE (76,79%) habe E.ON Zugriff auf 82,27% der innogy-Aktien. Vor diesem Hintergrund werte Diermeier es positiv, dass sich E.ON und innogy auf eine Zusammenarbeit bei der Integration von innogy (Netze, Vertrieb) in den E.ON-Konzern verständigt hätten. Damit sei das Risiko von Querschüssen seitens des innogy-Managements (z.B. Tschechisches Gasnetz) und damit von Verzögerungen (deutlich) reduziert worden.Außerdem habe die innogy-E.ON-Vereinbarung das Potenzial, dass E.ON nach Vollzug der innogy-Übernahme beschleunigt die angestrebten Synergien (ab 2022: 600-800 Mio. Euro p.a.) realisieren könne. Nachdem aber innogy bereits erwirkt habe, dass es praktisch zu keinen betriebsbedingten Kündigungen bei innogy kommen dürfe (E.ON plane Abbau von 5.000 Stellen), solle bei der Besetzung von Führungspositionen der "neuen" E.ON ein fairer und transparenter Auswahlprozess vollzogen werden. Die Lasten des Zusammenschlusses sollten damit vor allem vonseiten von E.ON (Belegschaft/Management) getragen werden, was Risiken berge. Alles in allem erachte der Analyst die E.ON-Strategie (stärkere Fokussierung; Netze und Vertrieb) für schlüssig, auch wenn damit für die E.ON-Altaktionäre eine Verwässerung einhergehe.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die E.ON-Aktie (YTD: +8%). (Analyse vom 19.07.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,71 EUR -0,58% (19.07.2018, 11:32)