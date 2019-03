Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (20.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Während der DAX unter dem Bayer-Crash leide, seien defensive Werte wieder gefragt. E.ON gehöre an solchen Tagen traditionell zu den stärksten Werten im DAX. Am Mittwoch sei die Aktie auf den höchsten Stand 2019 geklettert. Das 52-Wochen-Hoch bei 9,95 Euro stehe nun unmittelbar bevor.Sollte die E.ON-Aktie den Sprung in zweistellige Kursregionen schaffen, rücke auch das Mehrjahreshoch bei 10,81 Euro aus dem November 2017 in greifbare Nähe. Oberhalb dieser Marke wäre der Weg aus charttechnischer Sicht vorerst frei. Nach unten habe sich derweil in den vergangenen Wochen eine massive Unterstützungszone im Bereich von 9,50 Euro herauskristallisiert. Kritisch werde es hier erst, wenn die 200-Tage-Linie bei knapp 9,20 Euro unterschritten werde.Die hohen Dividenden - aktuell betrage die Rendite 4,3% - seien durch das Netzgeschäft abgesichert. Wachstumsfantasie sei ebenfalls da. Hinzu komme das starke Chartbild. Der Sprung über das 52-Wochen-Hoch wäre mit einem massiven Kaufsignal verbunden. Die E.ON-Aktie bleibe ein Top-Pick für konservative Anleger, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2019)