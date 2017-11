ISIN E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (29.11.2017/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Peter Bisztyga von Merrill Lynch:Peter Bisztyga, Aktienanalyst von Merrill Lynch, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Merrill Lynch habe ferner das Wertpapier für 2018 zum Favoriten in der Versorgerbranche erkoren. Steigende Strompreise sollten die Belastungen in Großbritannien mehr als ausgleichen, so der Analyst. Er liege mit seinen Gewinnprognosen um 5% über den Markterwartungen.Peter Bisztyga, Aktienanalyst von Merrill Lynch, hat sein "buy"-Votum für die E.ON-Aktie mit einem Kursziel von 12,30 Euro bestätigt. (Analyse vom 29.11.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,901 EUR +1,46% (29.11.2017, 09:14)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,895 EUR +1,12% (29.11.2017, 09:26)